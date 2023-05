Questa sera si accenderanno per l'ultima volta in questa stagione i riflettori dell'Allianz Stadium e la Juventus ospiterà il Milan, calcio d'inizio alle 20.45. Sono stati diramati di recente i convocati della Vecchia Signora per la gara. Rientra Leonardo Bonucci, non ci sarà invece Dusan Vlahovic, non convocato per i problemi rimediati questa settimana. Di seguito l'elenco