La Juventus scenderà in campo questa sera alle 21 all'Allianz Stadium per la gara di Europa League contro il Friburgo. Non sarà della gara Paul Pogba, nemmeno convocato da Massimiliano Allegri, discorso analogo per Mattia De Sciglio. C'è invece Alex Sandro. Grande attesa dei bianconeri verso la gara di questa sera che potrebbe rivelarsi un crocevia importante per il proseguo della stagione. Di seguito l'elenco completo dei giocatori a disposizione di Massimiliano Allegri per il match dello Stadium.