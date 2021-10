, calcio d'inizio alle 18. Assenti Dybala, Ramsey e Morata. Torna Pellegrini dopo l'assenza in Champions (non è in lista) e tornano soprattutto Arthur e Kaio Jorge. Ecco l'elenco definitivo, pubblicato dai social bianconeri.PORTIERI: Szczesny, Pinsoglio, Perin.DIFENSORI: De Sciglio, Chiellini, De Ligt, Danilo, Cuadrado, Alex Sandro, Bonucci, Rugani, Pellegrini.CENTROCAMPISTI: Arthur, McKennie, Bernardeschi, Chiesa, Rabiot, Locatelli, Bentancur, Kulusevski.ATTACCANTI: Kean, Kaio Jorge.