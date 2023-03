Angelc'è. E con lui anche Federicoe Gleison. Diramata la lista deidi Massimilianoin vista del match di domani tra, valida per il ritorno degli ottavi di finale di. In gruppo anche Enzo Barrenechea e Mattia Compagnon, oltre a Matias Soulè e Samuel Iling-Junior, ormai volti noti in prima squadra. Niente da fare invece, come anticipato, per Leonardo. Qui sotto l'elenco completo dei bianconeri a disposizione.