3









Juve in partenza per la Sardegna. Questa sera, alle 21.45, il fischio d'inizio della gara contro il Cagliari, per cui Sarri ha diramato poco fa la lista dei convocati. Out Dybala e De Ligt, infortunati nell'ultima gara, e fuori anche Danilo e Ramsey. Oltre a loro non ci saranno i lungodegenti Chiellini, Douglas Costa, Khedira e De Sciglio, e lo squalificato Rabiot.



Ecco l'elenco completo:



Portieri: Szczesny, Pinsoglio, Buffon;

Difensori: Alex Sandro, Rugani, Demiral, Bonucci, Coccolo, Wesley, Frabotta;

Centrocampisti: Pjanic, Matuidi, Bentancur, Muratore, Peeters;

Attaccanti: Ronaldo, Higuain, Cuadrado, Bernardeschi, Olivieri, Zanimacchia, Vrioni.