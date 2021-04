Dopo tanta attesa, ecco Juventus-Napoli (calcio d'inizio fra meno di due ore all'Allianz Stadium) ed ecco finalmente i convocati di Andrea Pirlo! Assenti, come noto, Leonardo Bonucci e Federico Bernardeschi contagiati dal coronavirus. Per il resto, rientrano tutti, compresa la Joya nonostante il riacutizzarsi dei dolori al ginocchio sinistro.



Ecco l'elenco dei 24 giocatori chiamati dall'allenatore della Juve:



PORTIERI

Szczesny

Buffon

Pinsoglio



DIFENSORI

Chiellini

De Ligt

Alex Sandro

Danilo

Cuadrado

Demiral

Di Pardo

Dragusin

Frabotta



CENTROCAMPISTI

Arthur

Ramsey

McKennie

Chiesa

Rabiot

Bentancur

Kulusevski

Fagioli



ATTACCANTI

C. Ronaldo

Morata

Dybala

F. Correia