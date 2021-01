25









Difesa in emergenza per Andrea Pirlo. Perché oltre alle assenze per Covid di De Ligt, Cuadrado e Alex Sandro, nella lista dei convocati per la finale di Supercoppa contro il Napoli non compare Merih Demiral. Il turco non è al 100% della condizione, soffre di un fastidio muscolare e per questo Pirlo ha deciso di escluderlo dalla sfida contro la squadra di Gattuso. Di seguito l'elenco completo:



Portieri: Szczesny, Pinsoglio, Buffon



Difensori: Chiellini, Danilo, Bonucci, Di Pardo, Dragusin. Frabotta



Centrocampisti: Arthur, Ramsey, McKennie, Chiesa, Rabiot, Bentancur, Bernardeschi, Fagioli, Kulusevski, Ranocchia,



Attaccanti: Ronaldo, Morata