La grande notizia per Andrea Pirlo è che la squadra è al gran completo per il big match contro il Milan. La Juventus ritrova tutti i suoi componenti, in particolar modo Chiesa e Demiral assenti contro l’Udinese, con l’ex Fiorentina determinato a ripetere la splendida prova per l’andata. Di seguito la lista dei convocati:



Portieri: Szczesny, Pinsoglio, Buffon



Difensori: Chiellini, De Ligt, Alex Sandro, Danilo, Cuadrado, Bonucci, Demiral



Centrocampisti: Arthur, Ramsey, McKennie, Chiesa, Rabiot, Bentancur, Bernardeschi, Kulusevski



Attaccanti: Ronaldo, Morata, Dybala