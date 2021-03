2









Il tecnico della Juventus Andrea Pirlo ha diramato la lista dei convocati che affronteranno la gara contro il Benevento, in programma domani alle 15 tra le mura di casa dello Stadium. Buone notizie a centrocampo dove rientra Bentancur, negativo al Covid-19 da ieri, mentre Pirlo dovrà fare i conti con quattro assenze: Cuadrado, out per squalifica, Alex Sandro, Demiral, Ramsey e Dybala. Di seguito l’elenco completo.



Portieri: Szczesny, Pinsoglio, Buffon

Difensori: Chiellini, De Ligt, Danilo, Bonucci, Di Pardo, Dragusin, Frabotta

Centrocampisti: Arthur, McKennie, Chiesa, Rabiot, Bentancur, Bernardeschi, Fagioli, Kulusevski

Attaccanti: Ronaldo, Morata