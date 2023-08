I convocati per la prima di campionato #UdineseJuve pic.twitter.com/45X2si56VR — JuventusFC (@juventusfc) August 19, 2023

La Juventus ha comunicato la lista dei convocati per la sfida contro l'Udinese. C'è Paul Pogba, che era in dubbio, così come Nicolò Fagioli. Rientri importanti quindi a centrocampo per Massimiliano Allegri. Presenti anche i giovani Yildiz e Huijsen. Di seguito la lista dei giocatori a disposizione del tecnico.Szczesny, Perin, Pinsoglio.Bremer, Danilo, Gatti, Alex Sandro, Rugani, Huijsen, Cambiaso.Rabiot, Fagioli, Locatelli, Miretti, Mckennie, Kostic, Weah, Pogba, Nicolussi Caviglia.Chiesa, Vlahovic, Milik, Yildiz, Iling Junior, Soulé.