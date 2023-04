In partenza per Lisbona pic.twitter.com/3q7zgvMPDB — JuventusFC (@juventusfc) April 19, 2023

Manca pochissimo alla partenza dellaper il Portogallo, dove domani sera è in programma la sfida contro lovalida per il ritorno dei quarti di finale di. Nell'attesa, Massimilianoha diramato la lista dei giocatori bianconeri: out, come previsto, Moise Kean, mentre sono tornati a disposizione Alex Sandro e Mattia De Sciglio. In elenco anche Paul Pogba. Di seguito la lista completa.