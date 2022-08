Questa sera torna in campo la Juventus alle ore 20.45 sfiderà lo Spezia. Bianconeri ancora imbattuti in questa Serie A. Massimiliano Allegri ha diramato l'elenco completo dei giocatori convocati per la partita. Rientra nell'elenco Angel Di Maria mentre è ancora out Leonardo Bonucci. Di seguito l'elenco completo:Szczesny, Perin, PinsgolioBremer, Gatti, Rugani, Danilo, De Sciglio, Alex SandroLocatelli, McKennie, Cuadrado, Kostic, Miretti, Rabiot, Zakaria, Fagioli- Vlahovic, Di Maria, Kean, Milik, Soulè