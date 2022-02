5









Tutto è pronto, ritorna il palcoscenico più importante: la Champions League. La Juventus domani affornetà il Villareal in trasferta. Sciogli gli ultimi dubbi Massimiliano Allegri ha diramato la lista dei convocati. Non sarà del match Paulo Dybala invece ci sarà come anticipato Adrien Rabiot nonostante la botta alla caviglia subita in mattinata. Questo l'elenco completo:



Portieri: Szczesny, Perin, Pinsoglio



Difensori: De Sciglio, De Ligt, Danilo, Cuadrado, Alex Sandro, Pellegrini, Bonucci



Centrocampisti: Arthur, McKennie, Rabiot, Locatelli, Zakaria.



Attaccanti: Vlahovic, Morata, Soulè, Kean.