Juventus: i convocati per la Salernitana

1 Szczesny

3 Bremer

4 Gatti

6 Danilo

9 Vlahovic

11 Kostic

14 Milik

15 Yildiz

16 McKennie

17 Iling-Junior

20 Miretti

22 Weah

23 Pinsoglio

24 Rugani

25 Rabiot

36 Perin

41 Nicolussi Caviglia

47 Nonge Boende

La lista dei giocatori convocati da Massimiliano Allegri per Salernitana-Juventus. La notizia è che non è presente Federico Chiesa a sorpresa. Fuori anche Andrea Cambiaso, che come aveva annunciato Allegri in conferenza stampa, deve convivere con uno stato influenzale. Di seguito la lista dei giocatori a disposizione per il match in programma domenica alle 18.