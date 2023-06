I convocati per l'ultima gara della stagione pic.twitter.com/si1Yyi5X9U — JuventusFC (@juventusfc) June 3, 2023

La Juventus ha diramato la lista dei giocatori convocati per l'ultima partita della stagione. Confermate le assenze contro l'Udinese di cui aveva parlato Massimiliano Allegri in conferenza stampa. Non ci sono Vlahovic e Bremer, oltre a De Sciglio, Pogba, Fagioli e Kaio Jorge. Presenti diversi giocatori dalla Next Gen come Barbieri, Riccio e Sersanti. Di seguito la lista dei giocatori a disposizione.