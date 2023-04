La Juventus ha comunicato la lista dei giocatori convocati per la sfida di Coppa Italia contro l'Inter, in programma questa sera alle 21. Torna a disposizione Federico Chiesa, così come Leandro Paredes e Adrien Rabiot. Quest'ultimi, assenti per squalifica contro il Verona. Fuori invece come preannunciato sia Paul Pogba che Leonardo Bonucci.Szczesny, Perin, PinsoglioBremer, Rugani, Alex Sandro, Gatti, Danilo, De SciglioLocatelli, Kostic, Cuadrado, Paredes, Miretti, Fagioli, Rabiot, BarrenecheaDi Maria, Vlahovic, Chiesa, Milik, Kean, Soulé, Iling-Junior