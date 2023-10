I convocati per la sfida con il Verona pic.twitter.com/2cI9Pn8YwG — JuventusFC (@juventusfc) October 28, 2023

La Juventus ha comunicato la lista dei giocatori a disposizione di Massimiliano Allegri per il match contro il Verona (in programma questa sera alle 20:45). Nessuna novità per i bianconeri, che dovranno fare ancora a meno degli infortunati Alex Sandro, Danilo e De Sciglio. Presente ancora il giovane Nonge.Szczensy, Perin, PinsoglioBremer, Gatti, Rugani, Huijsen, CambiasoLocatelli, Rabiot, Mckennie, Kostic, Weah, Miretti, Nicolussi Caviglia, NongeVlahovic, Chiesa, Milik, Kean, Yildiz, Iling Junior