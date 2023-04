Laha diramato la lista dei giocatori a disposizione di Allegri per la sfida contro il Napoli, in programma questa sera alle 20:45. C'è il rientro di De Sciglio tra i convocati, presente anche Bremer come anticipato dal tecnico in conferenza stampa. Assente Moise Kean, ancora infortunato.Szczesny, Perin, PinsoglioBremer, Bonucci, Rugani, Gatti, Danilo, Alex Sandro, De SciglioPogba, Locatelli, Kostic, Cuadrado, Fagioli, Rabiot, Miretti, ParedesVlahovic, Milik, Di Maria, Chiesa, Soulé, Iling Junior