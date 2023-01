Laha diramato la lista dei giocatori convocati per la sfida contro il Monza, match in programma alle 15 all'Allianz Stadium. Come annunciato da Allegri, tornano, così come De Sciglio. Assenti come previsto sia Chiesa che Cuadrado, oltre a Bonucci, ancora non in grado di giocare.: Szczesny, Perin, PinsoglioBremer, Gatti, Rugani, De Sciglio, Danilo, Alex Sandro: Paredes, Locatelli, Kostic, Fagioli, Pogba, Rabiot, Miretti: Vlahovic, Kean, Milik, Iling Junior, Soulé, Di Maria