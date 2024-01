Lascenderà in campo domani sera alle 20.45 allo stadio Via del Mare dicontro la squadra allenata da Roberto D'Aversa. I bianconeri sono attesi da una gara non semplice dopo la bela vittoria di martedì sera allo Stadium sul Sassuolo. Rispetto alla sfida contro i neroverdi ritornano Federico Gatti e Weston McKennie che hanno scontato il loro turno di squalifica. Ai box Federicoed Adriencome annunciato in conferenza stampa da Massimiliano Allegri. Di seguito l'elenco completo dei giocatori a disposizione di Max Allegri domani sera nella città salentina.