Domani alle ore 20.45 il calcio d'inizio. Lascenderà in campo allo stadio Luigi Ferraris di Genova per la gara contro il Genoa di Alberto Gilardino. Massimilianoha appena diramato l'elenco dei convocati. Ce la fa Adrien Rabiot che si era allenato a parte in settimana per un pestone rimediato nella gara di venerdì scorso contro il Napoli. Convocato anche Daniele Rugani che aveva saltato qualche seduta di allenamento per attacco febbrile. Ritorna a disposizione del tecnico toscano anche Timothy Weah. Di seguito l'elenco completo.