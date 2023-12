Lascenderà in campo domani alle ore 12.30 allo stadio Benito Stirpe dicontro il Frosinone di Eusebio Di Francesco. Non sarà della gara Federicoche ha avvertito un fastidio al tendine rotuleo e quindi resterà a Torino. Assente anche Moise, ancora alle prese con il problema alla tibia. Quattro portieri convocati: a Perin, Szczesny e Pinsoglio si aggiunge Crespi dalla Juventus Next Gen. Ci saranno i soliti giovani Kenan Yildiz e Nonge, assente Huijsen. Di seguito l'elenco completo dei giocatori a disposizione di Allegri domani per il lunch match.