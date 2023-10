La nostra squadra per il

Mancano poche ore al calcio d'inizio del Derby della Mole. Alle 18 si accenderanno i riflettori dell'Allianz Stadium. Già note le assenze di Federico Chiesa e Dusan Vlahovic come rivelato ieri da Massimiliano Allegri in conferenza stampa. Assente anche Paul Pogba dopo la positività al testosterone. Out anche Alex Sandro e De Sciglio. Di seguito l'elenco completo dei giocatori a disposizione di Allegri per il derby.DaMister Massimiliano Allegri ha diramato la lista dei giocatori convocati per il Derby della Mole in programma all'Allianz Stadium alle ore 18:00 sabato 7 ottobre 2023.I CONVOCATI1 Szczesny3 Bremer4 Gatti5 Locatelli6 Danilo11 Kostic13 Huijsen14 Milik15 Yildiz16 McKennie17 Iling-Junior18 Kean20 Miretti21 Fagioli22 Weah23 Pinsoglio24 Rugani25 Rabiot27 Cambiaso36 Perin41 Nicolussi Caviglia