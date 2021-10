Non ci saranno Federicoe Aaron. Torna Bernardeschi, ma non ancora Kean, che salta il match di Verona come De Sciglio. Insomma, parecchie assenze per Allegri e la Juventus. Che per il match del Bentegodi si presenterà con questi convocati.: Szczesny, Pinsoglio, Perin.: Chiellini, De Ligt, Danilo, Cuadrado, Alex Sandro, Pellegrini, Bonucci, Rugani.: Arthur, McKennie, Bernardeschi, Rabiot, Locatelli, Bentancur, Kulusevski: Morata, Dybala, Kaio Jorge