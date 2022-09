I convocati per la nostra prima sfida di Champions League #PSGJuve pic.twitter.com/sfAnY5rE33 — JuventusFC (@juventusfc) September 5, 2022

Diramata la lista dei convocati di Massimilianoper la sfida di domani dicontro il. Out il grande ex Angel, un po' a sorpresa considerando che questa mattina si è allenato regolarmente alla Continassa con il resto della squadra dopo il problema accusato sabato durante il match contro la Fiorentina. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, il Fideo ha provato a lavorare sul campo, ma le sue condizioni non ne rendono possibile l'impiego nel big match di Parigi. Lapartirà per la Francia tra pochi minuti, dall'aeroporto di Caselle. Qui sotto l'elenco dei giocatori a disposizione.