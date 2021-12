Lacosta parecchio, ma i risultati non si vedono sul campo. La rosa bianconera è quella più cara dal punto di vista degli ingaggi al lordo, conMolto più di(125),(110),(82) e(70). Poco meno di(186) e(190), più staccata rispetto a(204) e(258), lontana anni luce da(401) e(470). I conti li ha fatti la Gazzetta dello Sport.Szczesny costa alla Juventus 12 milioni di euro all'anno. Perin 4,3 milioni di euro, Pinsoglio 600 mila euro.- I centrali costano parecchio. De Ligt 13 milioni di euro, Bonucci 12 milioni di euro, Chiellini 6,5 milioni di euro, Rugani 5,5 milioni di euro. Poi ci sono Cuadrado (9,2 milioni di euro), Alex Sandro (12 milioni di euro), Danilo (5,2 milioni di euro), De Sciglio (4,6 milioni di euro) e Pellegrini (2,4 milioni di euro).- A centrocampo i più cari di tutti sono Ramsey e Rabiot, 10,4 milioni di euro a testa, seguiti da Arthur a 6,5 milioni di euro. Tutti e tre, sulla carta, non titolari. Chi gioca prende meno: Bentancur (4,6 milioni di euro) e Locatelli (3,7 milioni di euro), cui va aggiunto McKennie (3,2 milioni di euro).- Davanti ci sono Dybala con 13,5 milioni di euro, poi Chiesa con 9,2 milioni di euro, quindi Bernardeschi con 7,4 milioni di euro, Kulusevski con 6,5 milioni di euro, gli stessi di Morata, infine Kean con 3,2 milioni di euro e Kaio Jorge con 1,6 milioni di euro.I conti sono presto fatti. Tutta questa rosa costa 14,5 milioni di euro al mese, ossia 3,35 milioni di euro alla settimana, 470 mila euro al giorno. Ma sul campo tutta questa spesa non si vede.