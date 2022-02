La sua partenza (in prestito) è stata festeggiata dai tifosi della Juve quasi quanto l'arrivo di Dusan Vlahovic. Aaron Ramsey, del resto, non ha certamente lasciato il segno in bianconero, condizionato anche dai continui problemi fisici che lo hanno costretto a saltare 38 partite per un totale di 212 giorni out, con la ciliegina finale del Covid. Il suo score parla di 70 presenze e 6 gol, per un totale di 3.043 minuti di cui solo 112 in questa stagione.

A conti fatti, come riporta l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, in media il gallese è costato alla Juve 8.800 euro lordi al minuto, che salgono a 53.571 se si considera solo il periodo 2021-22, quello in cui ha giocato meno. L'investimento complessivo del club ammonta a 26.4 milioni di euro, con stipendio da 10.4 per due anni, più gli ultimi sette mesi della stagione in corso a 6.