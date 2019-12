La sosta natalizia è stata un'occasione perfetta per una fuga nel Golfo Persico, con Dubai come cornice perfetta, ma non solo per passare le vacanze. con Cristiano Ronaldo e Miralem Pjanic tra i premiati . Per il portoghese è arrivato l'ennesimo premio individuale, come miglior giocatore dell'anno, mentre al centrocampista bosniaco è stato assegnato il premio alla carriera: tanta Juve, quindi, con la società che su Twitter si è espressa in prima linea, per fare i complimenti ai suoi due gioielli.