Dopo la vittoria dell'Italia Under 19 contro la Finlandia, nella gara valevole per le qualificazioni agli Europei di categoria, la Juventus si è congratulata con Fabio Miretti, autore di un gol: "In gol Miretti con l'Italia Under19 nel match contro i pari età della Finlandia nella seconda fase di qualificazione all'Europeo di categoria. Complimenti, Fabio! Presenti in campo anche Mulazzi e Turicchia".