Complimenti alla @juventusfc per la conquista della Coppa Italia — Inter (@Inter) May 15, 2024

Ci ha messo un po' (più di un'ora dal fischio finale…) ma ce l'ha fatta, come hanno ironizzato molti tifosi bianconeri: pochi istanti prima che scattasse la mezzanotte di giovedì l'si è complimentato con laper la vittoria dellanella finale di Roma contro l'Atalanta. Un messaggio rapido e conciso, ma comunque non scontato. Anche perché, ad ora, si contano su poche dita i messaggi in tal senso giunti ai bianconeri: a congratularsi, oltre ai nerazzurri, anche Lazio e Carrarese.