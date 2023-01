Come racconta La Gazzetta dello Sport, qundici punti di penalizzazione, che fanno scivolare la Juventus a quota 22 e a -12 dal quarto posto, derubricati alla voce "imprevisto", anche se poi ha l’accortezza di aggiungere l’aggettivo "grosso". Mister pragmatismo Massimiliano Allegri - così lo definisce il quotidiano - non si scompone neanche di fronte allasanzione monstre e inaspettata inflitta alla sua squadra, che fa sprofondare la Signora in una zona di classifica poco abituale. Nessun accenno di polemica, nessuna voglia di rivendicare, solo un messaggio chiaro rivolto alla sua truppa, ai tifosi e a tutto l’ambiente: testa bassa e pedalare, un passo per volta per cercare di fare "qualcosa di straordinario".