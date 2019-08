Secondo quanto riporta Il Corriere dello Sport, sono cinque i calciatori che Fabio Paratici sta cercando di piazzare sul mercato in questi ultimi sei giorni di trattative: Emre Can, Rugani, Dybala, Mandzukic e Blaise Matuidi. I bianconeri stanno però cercando di cedere questi calciatori ormai da qualche settimana e ormai il tempo stringe. Senza cessioni, tra l'altro, non ci potranno essere nuovi acquisti e in entrata il primo nome sulla lista di Paratici resta quello di Mauro Icardi.