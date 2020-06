Maurizio Sarri è al centro del ciclone.Supercoppa e Coppa Italia e quel che preoccupa di più è che la Juve l'ha fatto nello stesso modo. E' partita bene, si è spenta presto e nella ripresa è stata inesistente, incapace di andare a rete ma anche semplicemente di rendersi pericolosa. In questi giorni sono tante le analisi sul rapporto tra Sarri e lo spogliatoio della Juve.che tramite il suo clan ha fatto arrivare anche un attacco non troppo velato al tecnico bianconero . Ma qual è la situazione all'interno dello spogliatoio della Juve?Dopo il ko con il Napoli, Juan Cuadrado è stato l'unico calciatore a presentarsi di fronte alle telecamere: "​Stavamo tenendo la palla, l'abbiamo tenuta ed era difficile trovare spazio per andare al tiro. Ci ha caricato, volevamo vincere. Non è stato così ma da queste cose si impara. Dobbiamo sempre essere professionisti, essere professionisti e guardare sempre in avanti.per arrivare al tiro anche se loro si sono difesi molto bene". Tradotto: "Noi abbiamo fatto quello che ci ha detto". Che però non è stato abbastanza.E prima del Napoli, pure Sarri aveva avuto parole distensive nei confronti del gruppo: ​"Ho trovato ragazzi migliori, più aperti, sorridenti, più disposti al dialogo, più disponibili. Ho fatto anch'io un percorso, sono molto più paziente con loro, meno intransigente. Credo sia dovuto al percorso fatto negli ultimi mesi". Ancora una volta, però, sul campo non si è visto niente di tutto questo.Questo no. A fine partita tutti erano delusi e rammaricati per un'altra finale persa. La Juve però ha calciato solo una volta in porta in maniera seria e per di più sfruttando un errore del Napoli. Qualcosa deve pur dire. Non può essere solo un problema di forma fisica.A parole, insomma, i calciatori stanno con lui. I fatti dicono che ancora la Juve non ha ancora capito Sarri.@lorebetto