Come contro il Napoli, meglio rispetto a contro il Napoli. Anche in questo caso, in casa Juventus, c'è apprensione per le condizioni dei calciatori sudamericani che stanno rientrando a Torino. La situazione, però, alla vigilia, è decisamente migliore rispetto alla gara contro i partenopei, quando Allegri lasciò fuori i calciatori sudamericani. Per quel che riguarda i due brasiliani, così scrive il giornalista de La Gazzetta dello Sport, Luca Bianchin, sul suo profilo Twitter:"Danilo e Alex Sandro sono arrivati ieri sera a Madrid dopo Brasile-Uruguay a Manaus. Oggi sono a Torino. Probabile che almeno uno dei due domani giochi #JuveRoma. #Juve"