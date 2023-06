Juventus revolution, o forse no. Si è chiusa una stagione da dimenticare per i bianconeri, già a lavoro sulla prossima che sarà senza Champions League ma con Massimiliano Allegri ancora in panchina. Molto potrebbe cambiare però nell’undici iniziale: tra i giocatori che potrebbero lasciare Torino Dusan Vlahovic è uno dei nomi più caldi, perché il serbo ha mercato e perché finora non ha confermato i numeri ottenuti nei primi anni di Serie A con la maglia della Fiorentina. Le Quote Calciomercato danno comunque la Juventus come la squadra più probabile per l’attaccante nella prossima stagione, a 1,85, ma di certo non mancano le alternative. Il Chelsea ha tanti soldi da spendere, oltre al cartellino di Casadei, talento italiano che si sposerebbe alla perfezione con il nuovo progetto Juventus. I londinesi sono proposti a 3,00 come il Bayern Monaco, che deve trovare un nuovo Robert Lewandowski partito l'anno scorso in direzione Barcellona. Tante altre sono alla porta: il Manchester United è pronto ad un'estate sotto i riflettori e la nuova società qatariota deve rispondere alla vittoria della Champions da parte del Manchester City: il trasferimento di Vlahovic ai Red Devils vale 7,50, mentre sono più distanti le opzioni Atletico e Real Madrid a 12,00. O Juve o niente: i bookmaker per ora non prendono in considerazione l’ipotesi che un’altra squadra della Serie A possa inserirsi – soprattutto per una questione di costi – nell’affare Vlahovic.