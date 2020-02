Sarri non sta stregando la Juventus. I passi falsi di Napoli e Verona, la doppia sconfitta con la Lazio (tra cui quella, pesantissima, in Supercoppa) ed un feeling che non sembra sbocciare con i componenti della squadra, allungano ombre pesanti sul futuro bianconero dell’ex tecnico del Chelsea. Un futuro che potrebbe essere lontano da Torino, soprattutto nel caso in cui la Juventus mancasse il successo nazionale o internazionale, con il sogno Champions ancora vivo. Ma chi potrebbe andare a sostituire Maurizio Sarri? I betting analyst di Stanleybet prevedono un testa a testa tra Massimiliano Allegri e Simone Inzaghi. Sia il ritorno clamoroso del tecnico di Livorno sia l’arrivo dell’allenatore della Lazio, che sta brillando in questa stagione, riporta Agipronews, sono dati a 3,50. Più difficili ma sempre possibili ci sono Pep Guardiola, Zinedine Zidane e Jurgen Klopp. I quotisti di Stanleybet individuano alcuni possibili outsider nei tre tecnici rispettivamente di Manchester City, Real Madrid e Liverpool dati a 8,00. La conferma delle attese di Maurizio Sarri, invece, pagherebbe 1,50.