La Juve cerca un attaccante per sostituire Gonzalo Higuain. Tanti i profili studiati, da Milik a Dzeko, passando per Zapata e Benzema. La conferma è arrivata anche ai bookmaker che hanno deciso di aprire la scommessa. Per i trader di Sisal Matchpoint l’arrivo del francese alla Continassa vale 4,00. Una quota piuttosto bassa, a dimostrazione che il fuoriclasse portoghese potrebbe presto convincere il suo ex compagno di squadra a raggiungerlo a Torino. Benzema, riporta agipronews, è legato al Real da un contratto fino al 2022, ma in caso di offerte congrue i Blancos sarebbero disposti a discuterne.