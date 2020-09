Edin Dzeko potrebbe restare alla Roma un’altra stagione. D’altronde la società targata Friedkin vorrebbe trattenere l’attaccante bosniaco come ribadito dal CEO giallorosso: "È il capitano e fin quando lo vorrà rimarrà il capitano di questa squadra". I due hanno avuto un colloquio telefonico, nel quale Dzeko avrebbe dato la disponibilità a restare. Anche per questo i trader di Snai hanno aggiornato le quote sulla prossima squadra del calciatore. La permanenza del bosniaco, riporta agipronews, ora è molto probabile, offerta a 1,25. Sale la quota della Juventus che passa da 2,10 a 2,75. Un rialzo dovuto anche alla trattativa in fase di conclusione tra la società bianconera e l’attaccante del Barcellona, Luis Suarez. L’outsider è l’Inter, che resta alla finestra, quotata a 6,50.