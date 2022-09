Quattro pareggi e due vittorie per un totale di 10 punti conquistati nella prima sei giornate di Serie A: l'avvio di stagione della Juventus di Massimiliano Allegri, a meno quattro dalla vetta, non può certo essere considerato positivo. L'ultimo pareggio, seppur tra le polemiche, contro la Salernitana rappresenta un'occasione mancata per i bianconeri di avvicinare le rivali mettendo il tecnico toscano in una posizione scomoda. L'esonero, secondo i betting analyst, paga ancora 5,50 volte la posta: una quota calata drasticamente da inizio campionato quando l'addio del tecnico era dato a 10. La posizione di Allegri, per il momento, non sembra a rischio ma senza cambio di rotta la posizione dell'allenatore dell'ultimo scudetto juventino, targato 2019/20, potrebbe compromettersi ulteriormente aprendo scenari fino a poco fa decisamente remoti.