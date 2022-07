L'infortunio di Pogba ha portato nuove ruggini in tutto l'ambiente bianconero che, ora sembra mostrare una certa preoccupazione per le sorti del francese e dell'intera squadra. Proprio per questo si stanno tenendo in considerazione anche altre piste, dove emerge quella legata a Leandro Paredes su tutte. Ma c'è dell'altro, perchè stando alle quaotazioni dei principali bookmakers, resta viva, seppure difficile, anche la possibilità di vedere Fabian Ruiz alla corte di Max Allegri. La piattaforma Olybet quota questa opzione a 10 volte la posta.