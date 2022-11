Ilin Qatar è ufficialmente cominciato e le big stanno scaldando i motori per diventare protagoniste nella rassegna iridata per eccellenza del mondo del calcio. Laè la squadra che ha “prestato” più giocatori alla manifestazione tra le compagini di Serie A, rifornendo benil Brasile (Danilo, Alex Sandro e Bremer), l’Argentina (Di Maria e Paredes), la Serbia (Vlahovic e Kostic), la Polonia (Szczesny e Milik), gli Stati Uniti (McKennie) e la Francia (Rabiot).Pronti-via, subito un match probante per testare la tempra di una delle compagini favorite alla Coppa. I(1.45 su Sisal), mentre un successo della Nazionale di Stojkovic è meno probabile secondo Betclic, quotato 6.95. Ilviene pagato(a 4.40 da Sisal). A dispetto delle quote, che vedono verosimilmente favorito il gruppo brasiliano, la Serbia vanta delle individualità importanti, tra cui proprio lo juventino Dusan(a 4 da Snai). Contro, troverà un blocco Juve in difesa che lo conosce e sa come arginarlo.Potrebbe essere l’ultima occasione per mettere le mani sulla Coppa più prestigiosa riservata alle Nazionali per Angel Di Maria., ma il Fideo vede il Qatar come ultimo baluardo per provare ad aggiungere in bacheca uno dei pochi trofei che mancano alla sua illustre carriera. L’esordio regala subito un’ottima opportunità per l’Albiceleste: c(a 1.16 su Sisal), il pareggio è dato a 7.35 mentre per la vittoria saudita la quota si alza fino a 18.25.stessa quota su Snai). Probabile anche l’impiego di Leandro Paredes a centrocampo, il cui sigillo nella gara d’esordio è quotato a 5.50 (a 4 su Snai).Per la formazione di Deschamps il trionfo sarebbe un bis, ma per Adrienquesta è la. Contro l’Australia, i francesi sono favoriti per la vittoria con quota 1.27, contro l’11.50 appannaggio della vittoria degli australiani (quest’ultima a 10 secondo Sisal).. Messico-Polonia è invece una della sfide più equilibrate del primo turno: 2.75 per i centroamericani (stessa quota per Sisal), 3.03 per il pari (3 su Sisal) e 2.88 per la quota vittoria della Polonia che ha al proprio arco la freccia Milik (dato marcatore a 3.75, stessa quota su Snai). Più difficile la rete di Weston McKennie contro il Galles (8, mentre su Snai è dato a 7) nonostante gli USA siano dati favoriti rispetto al Galles di Gareth Bale.