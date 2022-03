Almeno a qualcuno, questa sosta per le Nazionali potrebbe aver fatto bene. Alla Continassa sono giorni importanti, questi, in cui Massimiliano Allegri è al lavoro con i giocatori rimasti a Torino per preparare il big match del 3 aprile contro l'Inter, che potrebbe dire tantissimo alla Juve anche per un piazzamento migliore del quarto posto. Come sottolinea Il Corriere dello Sport, l'obiettivo del tecnico livornese è quello di avere il gruppo al completo - ad eccezione naturalmente di Federico Chiesa, Kaio Jorge e Weston McKennie - sfruttando questo breve periodo di pausa per recuperare gli infortunati.

Il primo della lista è Denis Zakaria, fermo da un mese per un problema muscolare dopo l'ottimo esordio in maglia bianconera, che dovrebbe tornare a disposizione proprio dopo la sosta. Stesso discorso per Alex Sandro, reduce da due problemi fisici in sequenza. Nessuna grande preoccupazione, invece, per Dusan Vlahovic, esentato dalle due amichevoli con la Serbia per un fastidio all'inguine: dopo aver giocato undici partite in un mese e mezzo, anche lui deve aver accolto la pausa dal campionato con un sospiro di sollievo, per riprendere fiato dalle recenti fatiche e concentrarsi sul rush finale di stagione con la Juve. Da valutare, infine, Leonardo Bonucci, Paulo Dybala e Federico Bernardeschi, tutti alla ricerca della miglior condizione dopo gli acciacchi degli ultimi tempi. L'operazione Derby d'Italia, intanto, è partita.