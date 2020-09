La Juve al debutto. Nel giorno dell'esordio sulla panchina bianconera, Andrea Pirlo dovrà fare a meno di due big (De Ligt e Dybala), oltre a qualche giocatore acciaccato o ancora non fisicamente pronto. Secondo Gazzetta, il tecnico, perciò, per la sfida con la Samp pensa a una formazione così strutturata:



JUVENTUS 3-5-2

Szczesny

Danilo Bonucci Chiellini

Cuadrado Rabiot Arthur Ramsey Alex Sandro

Kulusevski Ronaldo



A disposizione: 28 Demiral, 24 Rugani, 17 Pellegrini, 2 De Sciglio, 30 Bentancur, 14 McKennie, 20 Pjaca, 11 Douglas Costa.



All. Pirlo



BALLOTTAGGI - Arthur-McKennie 55-45%, Ramsey-Bentancur 55-45%, Danilo-Demiral 60-40%.



INDISPONIBILI - De Ligt (50 giorni), Bernardeschi (20), Dybala (7)".