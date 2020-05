La Juventus posta sul proprio canale YouTube i 7 momenti magici di Cristiano Ronaldo all'Allianz Stadium. Non si può che partire con il primo gol segnato dall'attaccante portoghese di fronte ai suoi tifosi. Era il 16 settembre del 2018 e i bianconeri vinsero per 2-1 grazie ad una sua doppietta. Poi ancora: il super gol alla Samp (non quello di testa, segnato al Ferraris...) e soprattutto la notte magica di Champions League contro l'Atletico Madrid durante la quale CR7 mise a segno ben tre reti, trascinando i bianconeri ai quarti. Rivivi i sette momenti top di Ronaldo allo Stadium.