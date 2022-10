ha definito la partita di questa sera contro il Bologna l'inizio di una nuova stagione. Indubbio è che questo match darà il via al periodo probabilmente più importante dell'anno in casa Juventus.. "I bonus sono già stati abbondantemente esauriti, ora serve soltanto vincere, non sono più ammessi passi falsi", scrive il quotidiano sul momento della Juve e l'importanza che le prossime gare avranno. L'allenatore ne è consapevole e per questo spera davvero che quello di stasera siacompetizione in cui Allegri nutre ancora fiducia nonostante le due sconfitte consecutive come lui stesso ha confermato in conferenza stampa.Dopo una delle peggiori sconfitte dellaAllegri ha ammesso di essersi confrontato molto in questa pausa per le nazionali sui problemi che sono emersi ma soprattutto sulle soluzioni da adottare da qui in avanti per invertire la rotta. Già da stasera quindi i tifosi bianconeri si aspettano di vedere una Juventus diversa da quella scesa in campo soprattutto nelle ultime gare.