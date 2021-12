Come racconta Tuttosport, anche se sotto l’albero di Natale Massimilianospera nel regalo a sorpresa dove trovare una punta da inserire nell’attacco bianconero, per l’operazione rimonta potrà contare su quattro certezze, rinforzi che non arriveranno dal mercato ma dall’infermeria. A gennaio torneranno infatti in campo Giorgio Chiellini, Paulo Dybala, Federico Chiesa e Danilo.