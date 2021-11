La bufera che si è scatenata sullaa causa delpotrebbe aprire in casa bianconera anchefino a poche settimane fa. Fatta la debita premessa della, la vicenda che vede coinvolti, indagati dalla Procura di Torino per le plusvalenze dal 2018 al 2021, potrebbe portare anche abianconera, ancor prima degli eventuali sviluppi penali e di giustizia sportiva. Sono ormai tante le voci che riferiscono di un, gestione nella quale i tanti successi sportivi hanno avuto come corollario vicende poco limpide, dal 'caso biglietti' alla Superlega, passando per il 'caso Suarez' e arrivando, ora, alle plusvalenze. Sulla base di queste premesse,Immaginando chi, eventualmente, potrebbe sostituire Agnelli e compagni alla guida della Juve nel prossimo futuro,che al momento vuole essere poco più che un divertissement, non essendoci segnali significativi di un avvicendamento imminente. Ma(escludendo l'ad Maurizio Arrivabene, che sarebbe confermato),