E' arrivato Maurizio Sarri, chi partirà? Secondo quanto riporta Sky Sport, c'è già una lista degli esuberi in casa Juve, con nomi e cognomi dei possibili partenti. Joao Cancelo è il primo, con Sarri che non conta su di lui e garantisce che potrà presto andare lasciare il club, a patto di una buona offerta. C'è poi Mandzukic, non è più intoccabile. Poi Caceres, Cuadrado, Khedira e anche De Sciglio andrà valutato. Infine, presenti anche Perin, in caso di arrivo di Reina, oltre a Dybala e Douglas Costa, che prima però verranno valutati personalmente dal nuovo allenatore. Un altro nome sotto la lente di ingrandimento è quello di Blaise Matuidi. Naturalmente non tutti partiranno, ma le cessioni passano da qui.