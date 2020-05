Un decennio di Andrea Agnelli. 16 trofei, valore della rosa incrementato da 71 milioni di euro a 494 milioni. Due semplici dati che dimostrano l’immenso lavoro svolto in questi dieci anni. Un percorso vincente, longevo ed esaltante, che ha sfiorato per ben due volte anche l’incoronamento europeo. Poco male se la direzione è questa, ci sarà l’occasione per riprovarci. Specie poi guardando i campioni che hanno infiammato la piazza in questo periodo. La Gazzetta dello Sport propone 10 campioni che hanno caratterizzato l’era Agnelli: Buffon, Chiellini, Marchisio, Bonucci, Pirlo, Vidal, Pogba, Tevez, Dybala e Cristiano Ronaldo. Menzioni d’onore per Barzagli e Higuain.