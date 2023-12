Stando a quanto riportato da Il Corriere dello Sport, per Deansi avvicina sempre di più la cessione già a gennaio. La sua destinazione potrebbe essere il, dove già militano i giovani bianconeri Matias Soulè, Enzo Barrenechea e Kaio Jorge, quest'ultimo fresco di primo gol in Serie A. La squadra ciociara, che ha appena incassato l'infortunio di Riccardo Marchizza, ha già avviato la trattativa con la, che per il giovane difensore olandese iniziava a sentire anche le sirene del Granada dell'ex capo-scout Matteo Tognozzi.